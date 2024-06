Ultraje a Rigor se envolve em confusão com emissora e pede demissão de radialista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/06/2024 - 20:56 Para compartilhar:

A banda Ultraje a Rigor protagonizou uma confusão com a rádio Kiss FM, de São Paulo, neste sábado, 8. A briga envolve o radialista Marco Antonio Abreu, conhecido como “Titio”, que chamou integrantes da banda de “fascistas falidos”.

O que aconteceu?

Tudo começou quando a rádio Kiss FM cancelou o show do Ultraje a Rigor no Tokyo Marine Hall, em São Paulo, em 13 de julho. O evento marcaria o aniversário de 23 anos da emissora.

Em seu perfil no X/Twitter, Marco Antonio celebrou, em post já apagado: “Graças a Deus a Kiss repensou e decidiu cancelar o show de aniversário da rádio com a m*rda ultrajante do Ultraje a Rigor. Uma rádio tão importante como a nossa merece uma festa de respeito, e não um grupo de fascistas falidos”.

Após a repercussão, a Kiss FM declarou, em nota, que “as publicações feitas por seus colaboradores em suas páginas pessoais não refletem a opinião da emissora e não representam, necessariamente, seus valores e princípios”.

“Tratamos qualquer problema que possa acontecer em função de mensagens isoladas com muita seriedade e, por isso, reiteramos aos ouvintes e parceiros que as informações validadas pela Kiss FM estão nos canais oficiais da emissora”, dizia, ainda, a nota.

Nas redes sociais, a banda se revoltou: “E aí, Kiss FM? Somos atacados pelo Marco Antonio, cancelam o show que seria feito no Dia Mundial do Rock (data importantíssima) faltando 36 dias para o evento e é isso que temos como resposta?”

E o guitarrista Marcos Kleine foi além, pedindo a demissão do radialista: “Vão demitir o cara? Ou vão passar pano?”, escreveu.

Posteriormente, Marco Antonio se desculpou. “Em um momento de empolgação pessoal, cometi um erro ao fazer uma crítica a uma determinada banda e senti que, sem a menor intenção, prejudiquei a emissora que trabalho. A Kiss FM é um veículo imparcial, que respeita o público e oferece conteúdo de qualidade. Peço desculpas à emissora, aos meus diretores e ao público. A crítica que fiz (minha opinião não mudou) é estritamente pessoal e não reflete nenhum dos veículos onde trabalho”, escreveu.

A resposta, no entanto, não foi aceita pelo vocalista Roger Moreira, que se manifestou: “ai aprender a ter responsabilidade. Claro que o covarde não cita a banda agora. Vai ter que provar o que disse, malandrão. Na Justiça. O processinho está a caminho. Fascista é seu c*”.