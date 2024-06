Ultradireitista AfD é o partido alemão mais popular no TikTok

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 04/06/2024 - 19:31 Para compartilhar:

Políticos e personalidades da ultradireita alemã usam a rede social como universo paralelo para disseminar ideias extremistas, enquanto os partidos democráticos têm menor presença na plataforma.De todos os partidos políticos alemães que possuem representação no Bundestag (Parlamento), o ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) é o que faz melhor uso da rede social TikTok, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (04/06).

"Observamos grandes quantidades de símbolos e códigos abertamente de extrema-direita no TikTok", afirma Debora Schnabel, diretora do Centro Educacional Anne Frank, que conduziu a análise. "Vez após vez, perfis da AfD ou do ambiente do partido estão envolvidos nisso."

A líder da AfD no Bundestag, Alice Weidel, está entre os cinco políticos alemães mais influentes no TikTok, de acordo com a pesquisa. O deputado estadual Ulrich Siegmund, da AfD do estado de Saxônia-Anhalt, no leste do país, está em primeiro lugar, com mais de 400 mil seguidores.

O perfil oficial do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, possui em torno de 260 mil seguidores, sendo que o vice-chanceler, o ministro da Economia Robert Habeck, tem menos de 30 mil.

"Universo paralelo"

Os autores do estudo alertam que políticos da AfD e extremistas de direita utilizam a plataforma como um tipo de "universo paralelo" para disseminar suas ideologias e ganhar o apoio dos jovens.

"No TikTok, a AfD se apresenta como cuidadora e patrona dos jovens, algo para o qual os partidos democráticos não encontraram respostas satisfatórias", diz Schnabel.

Os autores citam como exemplo o fato de Weidel com frequência ser mostrada no TikTok como uma pessoa espontânea e divertida, promovendo uma imagem diferente do que aparece na mídia tradicional.

Uma pesquisa publicada em abril deste ano mostrou que a AfD era o partido preferido entre os jovens de 14 a 29 anos, com 22% das escolhas – o dobro do ano anterior.

Desempenho fraco das siglas democráticas

Schnabel observa, por exemplo, que o deputado federal da AfD Sebastian Münzenmaier possui 80.000 seguidores na plataforma, em contraste o secretário-geral do Partido Social-Democrata (SPD), Kevin Kühnert, possui cerca de 11 mil.

Com tantos políticos e figuras do governo abrindo perfis no TikTok, Schnabel sugere que eles repensem suas estratégias de comunicação, em razão de seus baixos desempenhos. Não basta postar vídeos educacionais e explicativos, afirmou.

"Os jovens também querem ser respeitados em suas atitudes estéticas e abordados de maneira emocional", acrescentou. Ela defende que as escolas deem mais prioridade às competências de mídia e à educação política.

rc (dpa, KNA, EPD)