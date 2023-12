Últimos integrantes da banda BTS iniciarão serviço militar obrigatório

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/12/2023 - 22:22 Para compartilhar:

Os dois últimos integrantes da banda pop coreana BTS a se alistarem para cumprir o serviço militar obrigatório, Jimin e Jung Kook, começarão nesta terça-feira (12) seu treinamento, anunciou a imprensa sul-coreana.

Depois de um debate de anos sobre se o BTS merecia uma isenção do serviço militar obrigatório de 18 meses, o membro mais velho do grupo, Jin, alistou-se no ano passado, e os demais, neste ano.

J-Hope e Suda se alistaram meses atrás, e RM e V o fizeram hoje. Os dois últimos integrantes do grupo darão início ao treinamento básico de cinco semanas em um acampamento do Exército, informou a agência Yonhap.

O septeto BTS tornou-se um fenômeno global capaz de lotar estádios ao redor do mundo e liderar as listas de popularidade nos Estados Unidos, gerando bilhões de dólares para a economia sul-coreana. “Estarei de volta depois de fazer um bom trabalho”, disse Jimin na noite desta segunda-feira, em transmissão ao vivo na plataforma Weverse.

O presidente da agência que representa o BTS, Bang Si-hyuk, afirmou meses atrás que obrigar a banda a cumprir o serviço militar freia o crescimento global do K-pop.

A Coreia do Sul concede isenções do serviço militar a algumas pessoas, como atletas vencedores de medalhas olímpicas e alguns músicos clássicos, mas os astros do K-pop não são elegíveis pelo programa atual.

Em uma indústria competitiva, onde os artistas podem ser facilmente substituídos, alguns astros do K-pop tiveram dificuldade para retomar suas carreiras depois de cumprirem o serviço militar.

