Últimos finalistas, alemães e suíços estreiam com vitória na Copa Hopman

Finalistas da Copa Hopman na temporada 2018, Alemanha e Suíça começaram bem a participação na nova edição do torneio por equipes mistas, realizado em Perth, na Austrália. Em grupos diferentes, as equipes triunfaram neste domingo ao vencer os três jogos de suas respectivas séries, contra Espanha e Grã-Bretanha.

Número 2 do mundo, a alemã Angelique Kerber superou a espanhola Garbiñe Muguruza, 18ª colocada no ranking da WTA, por 6/2, 3/6 e 6/3. Depois, Alexander Zverev, número 4 do mundo, bateu David Ferrer, 126º colocado no ranking da ATP, por 6/4, 4/6 e 7/6 (7/0). E Kerber e Zverev triunfaram na partida de duplas mistas por 4/2 e 4/3 (5/3), fechando o confronto, válido pelo Grupo A, em 3 a 0.

Pelo Grupo B, a Suíça largou na frente no duelo com a Grã-Bretanha, com o fácil triunfo de Roger Federer (3º) sobre o britânico Cameron Norrie (91º) por duplo 6/1. Depois, Belinda Bencic (54º) derrotou Katie Boulter (97º) por 6/2 e 7/6 (7/0). Na sequência, Federer e Bencic também se deram melhor no jogo de duplas mistas, por 4/3 (5/4) e 4/1.

A Copa Hopman prossegue nesta segunda-feira com o confronto Estados Unidos x Grécia, pelo Grupo B. Será a estreia da equipe norte-americana, composta por Serena Williams e Frances Tiafoe. Os gregos, com Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari, perderam na estreia para a Grã-Bretanha por 2 a 1.