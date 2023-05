Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 04/05/2023 - 12:24 Compartilhe

Restam poucos dias para o término das inscrições do Bahia Juniors Cup BT, torneio internacional juvenil com pontos no ranking júnior de Beach Tennis da Federação Internacional de Tênis que ocorre na Arena D7, no Shopping da Bahia, em Salvador (BA), entre os dias 26 e 28 deste mês.

Até o momento são cerca de 150 atletas inscritos dos 12 até os 18 anos. A competição dá uma vaga de convite para as duplas campeãs do masculino e feminino no Sub 18 para o Sand Series de Brasília, um dos Grand Slams do esporte, que ocorre em junho. Os Sand Series são os melhores eventos do mundo do esporte no profissional. As duplas campeãs do torneio Sub 16 ganharão vaga também na capital federal, mas no qualifying.

As inscrições terminam às 11h da próxima segunda-feira, dia 8 de maio, de podem ser realizadas no site do Tênis Integrado para a categoria Sub 18 pelo link https://tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/16323 e nas demais categorias até a próxima quinta-feira, dia 11, pelo link https://tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/16324 . As categorias Sub 16, Sub 14 e Sub 12 contarão pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis nível GA.

O Brasil, tetracampeão mundial de Beach Tennis, esteve entre as quatro melhores seleções juvenis no Mundial do ano passado no Rio de Janeiro e foi vice-campeão em 2021.

O Bahia Juniors Cup BT conta com a parceria da SUDESB – Superintendência de Desportos da Bahia – e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Bahiana de Tênis.

