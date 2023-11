Últimos 14 metros para resgatar trabalhadores presos em túnel na Índia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2023 - 8:38 Para compartilhar:

Apenas 14 metros separam os serviços de resgaste dos 41 trabalhadores bloqueados em um túnel na Índia há quase duas semanas, anunciaram nesta sexta-feira(24) as autoridades, que esperam resgatá-los nas próximas horas.

Após dias de progresso lento, os engenheiros conseguiram avançar rapidamente graças a uma poderosa máquina de perfuração, mas o processo foi interrompido na noite de quarta-feira, a dez metros do final, por barras de metal que bloqueavam o caminho.

Os engenheiros trabalham há dias para colocar um tubo de aço em 57 metros de terra, concreto e escombros que mantêm os trabalhadores presos desde 12 de novembro.

“Temos que (perfurar) mais 14 metros dentro do túnel”, disse à imprensa nesta sexta-feira Bhaskar Khulbe, encarregado de supervisionar as operações de resgate.

“Se tudo correr bem, esperamos chegar até eles à noite”, acrescentou, especificando que “os trabalhadores presos estão entusiasmados”.

Um comunicado do governo advertiu, no entanto, que este prazo poderia “ser prorrogado devido a problemas técnicos, ao terreno difícil do Himalaia e imprevistos”.

Do lado de fora, há ambulâncias e um hospital de campanha para receber os 41 homens, presos em um espaço com 8,5 metros de altura e dois quilômetros de extensão.

Atul Karwal, chefe da força nacional de intervenção para gestão de desastres, informou que as equipes de resgate foram treinadas para retirar os trabalhadores através do tubo de aço o mais rápido possível.

“Colocamos rodas nas macas para que possamos retirá-las uma a uma quando entrarmos”, explicou.

O túnel afetado faz parte de um plano para ligar as cidades de Silkyara e Dangalgaon, que abrigam dois dos mais sagrados templos hindus, Uttarkashi e Yamunotri.

Especialistas alertaram sobre o impacto das grandes construções em Uttarakhand, onde grandes partes do território são propensas a deslizamentos de terra.

