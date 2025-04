Último telefonema de Papa à Gaza ocorreu no sábado de Aleluia

VATICANO, 22 ABR (ANSA) – O último telefonema do papa Francisco à paróquia Sagrada Família, única igreja católica na Faixa de Gaza, aconteceu no sábado (19), revela o pároco local, Gabriel Romanelli, que falava com Jorge Bergoglio “quase todos os dias” desde o início da guerra entre Hamas e Israel.

“Era sábado de Aleluia e estávamos preparando a vigília da Páscoa, quando, às 19 horas daqui, ele nos ligou”, contou o padre, acrescentando que, naquele que seria seu último telefonema, o pontífice “como sempre manifestou sua proximidade, sua palavra de consolo, sua bênção e orações pela paz”.

Além do pároco, “o padre Iusuf e a irmã Maria” também acompanharam a conversa.

“A mensagem mais bonita foi ouvir o sofrimento de Gaza mencionado na ‘Urbi et Orbi’, junto com o apelo para parar a guerra”, falou o pároco, referindo-se à bênção de Páscoa pronunciada nos dias de Páscoa e de Natal, a qual aborda as principais crises da atualidade.

“Para a paróquia de Gaza é um momento muito doloroso. Até os ortodoxos e os muçulmanos vieram nos dar suas condolências”, disse Romanelli, segundo o qual, quando Francisco não conseguia telefonar para a sua igreja, “mandava uma mensagem”.

Até porque “houve momentos em que aconteciam bombardeios e caía a linha”, explicou o responsável pela Sagrada Família.

“Nesta guerra, morreram 49 cristãos, cinco por cento de toda a comunidade cristã, 20 por morte violenta. Agora estamos em 50, já que o Papa também era um paroquiano para nós”, finalizou Romanelli. (ANSA).