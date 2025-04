Último soldado americano desaparecido é encontrado morto na Lituânia

O último dos quatro soldados americanos desaparecidos na Lituânia também foi encontrado morto, anunciou o Exército dos Estados Unidos em um comunicado nesta terça-feira (1º).

Os outros três foram encontrados mortos na segunda-feira depois que equipes de resgate encontraram seu veículo blindado submerso em um pântano.

Os soldados desapareceram durante exercícios em um campo de treinamento em Pabrade, perto da fronteira com Belarus, de acordo com as autoridades lituanas.

“O quarto soldado do Exército americano […] foi encontrado morto perto de Pabrade, Lituânia, na tarde de 1º de abril”, informou o serviço de imprensa do Exército dos EUA.

As identidades dos soldados estão sendo omitidas até que suas famílias sejam notificadas, disse a fonte.

O Exército não especificou exatamente onde ele foi encontrado.

O Ministério da Defesa da Lituânia expressou seu “profundo pesar” pela morte.

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, agradeceu aos “militares valentes” que ajudaram a recuperar os corpos e à Lituânia por sua cooperação.

A Lituânia, membro da Otan e da UE, abriga mais de 1.000 soldados americanos destacados em regime de rodízio.

