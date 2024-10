Último invicto no Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid perde para o Betis

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/10/2024 - 19:04 Para compartilhar:

Pagando pelos erros defensivos, o Atlético de Madrid sofreu sua primeira derrota no Campeonato Espanhol, ao ser batido por 1 a 0 fora de casa pelo Betis, neste domingo (27), pela 11ª rodada.

Quatro dias depois de perder em casa para o Lille na Liga dos Campeões (3 a 1), os ‘concholeros’ encerraram sua péssima semana na capital da Andaluzia, em jogo que foi decidido por um gol contra logo aos quatro minutos do uruguaio José Giménez.

Com 20 pontos, o Atlético cai para a quarta posição na tabela, ultrapassado pelo Villarreal (3º, 21 pontos), que no sábado venceu o Valladolid por 2 a 1.

O time do técnico Diego Simeone perdeu uma chance de se aproximar do Real Madrid (2º, 24 pontos), que no sábado foi goleado pelo líder Barcelona (30 pontos).

“O primeiro foco sou eu, tenho que melhorar e aproveitar mais as características dos novos jogadores”, admitiu Simeone após a partida. “Sei exatamente qual é o caminho, onde temos que trabalhar. Futebol é trabalho”, acrescentou o treinador.

O Barça é justamente o grande beneficiado pelos resultados deste fim de semana, já que não só goleou o maior rival como abriu dez pontos de diferença para o Atlético, outro teórico adversário na briga pelo título.

Por sua vez, o Betis (5º, 18 pontos) se aproximou do Top 4 e virou a página do empate decepcionante com o Copenhagen (1 a 1) pela Liga Conferência.

Athletic Bilbao (6º) ou Mallorca (7º), ambos com 17 pontos, podem alcançar o Atlético de Madrid se vencerem em seu duelo que fecha a rodada na segunda-feira.

— Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Espanyol – Sevilla 0 – 2

– Sábado:

Valladolid – Villarreal 1 – 2

Rayo Vallecano – Alavés 1 – 0

Las Palmas – Girona 1 – 0

Real Madrid – Barcelona 0 – 4

– Domingo:

Leganés – Celta Vigo 3 – 0

Getafe – Valencia 1 – 1

Betis – Atlético de Madrid 1 – 0

Real Sociedad – Osasuna 0 – 2

– Segunda-feira:

(17h00) Mallorca – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 30 11 10 0 1 37 10 27

2. Real Madrid 24 11 7 3 1 21 11 10

3. Villarreal 21 11 6 3 2 20 19 1

4. Atlético de Madrid 20 11 5 5 1 16 7 9

5. Betis 18 11 5 3 3 11 9 2

6. Osasuna 18 11 5 3 3 16 16 0

7. Athletic Bilbao 17 10 5 2 3 17 11 6

8. Mallorca 17 10 5 2 3 10 8 2

9. Rayo Vallecano 16 11 4 4 3 12 10 2

10. Sevilla 15 11 4 3 4 12 15 -3

11. Celta Vigo 13 11 4 1 6 17 20 -3

12. Real Sociedad 12 11 3 3 5 8 10 -2

13. Girona 12 11 3 3 5 11 14 -3

14. Leganés 11 11 2 5 4 9 12 -3

15. Getafe 10 11 1 7 3 8 9 -1

16. Alavés 10 11 3 1 7 13 19 -6

17. Espanyol 10 11 3 1 7 10 19 -9

18. Las Palmas 9 11 2 3 6 13 19 -6

19. Valladolid 8 11 2 2 7 9 23 -14

20. Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9

ati/hpa/dr/iga/cb