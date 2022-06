Último dia do Jubileu de Elizabeth II tem desfile pelas ruas

LONDRES, 5 JUN (ANSA) – Os quatro dias de celebrações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II terminam neste domingo (5) com um grande desfile pelas ruas de Londres e com a expectativa de uma multidão participar das festas em todo o Reino Unido.

Apesar da ausência da monarca em grande parte dos eventos por motivos de saúde, o Palácio de Buckingham ainda não informou se Elizabeth II, de 96 anos, aparecerá no final do desfile, que será concluído com o hino “God Save the Queen” interpretado pelo cantor britânico Ed Sheeran.





No desfile, cerca de 10 mil soldados, dançarinos e artistas devem percorrer três quilômetros pelo centro da cidade. O Gold State Coach, a carruagem de 260 anos tradicionalmente usada para casamentos e coroações, abrirá o desfile.

A rainha não estará presente, mas imagens digitais recriarão a magia de sua coroação em junho de 1953, segundo o Palácio de Buckingham. A procissão seguirá uma rota semelhante à que a monarca fez na data.

Hoje também já foram realizados diversos “Grandes Almoços de Jubileu” planejados em todo o país. O filho e herdeiro de Elizabeth II, o príncipe Charles, e sua esposa Camilla, participaram de um almoço no campo de críquete Oval de Londres.

Já Kate, esposa do príncipe William, e seus três filhos pequenos foram filmados assando bolos para um almoço no País de Gales.

Chá com urso Paddington – Ontem, o concerto musical, que reuniu vários artistas, incluindo o tenor italiano Andrea Bocelli, foi aberto com um esboço cômico pré-gravado do monarca tomando chá com o Urso Paddington.

No vídeo, que foi divulgado nas redes sociais da família real, Paddington é dublado por Ben Wishaw, que deu voz ao urso em dois filmes. Durante o chá, ele fica impressionado que a rainha também ama sanduíches de marmelada. (ANSA)