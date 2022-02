Último dia de Olimpíadas, estaduais, Bundesliga… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo Veja horários das transmissões de eventos como Santos x São Paulo, Leeds x Manchester United, Borussia Dortmund x Borussia Monchengladbach e muito mais!

A agenda esportiva de domingo será marcada pela cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno 2022, com algumas provas valendo medalha de ouro no último dia. Os estaduais também preenchem o calendário, o destaque fica por conta do clássico San-São. As ligas domésticas da Europa também chegam para completar o final de semana com emoção.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Olimpíadas de Inverno

​00h20 – Bobsled

Onde assistir: SporTV2

01h10 – Hóquei no Gelo

Onde assistir: SporTV2

03h30 – Esqui cross-country

Onde assistir: SporTV2

09h – Cerimônia de encerramento

​Onde assistir: SporTV2

Premier League

11h – Leeds x Manchester United

Onde assistir: Star+

13h – Wolverhampton x Leicester City

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

Campeonato Alemão

11h30 – Bayern x Greuther Furth

Onde assistir: Band e OneFootball

13h30 – Borussia Dortmund x Borussia Monchengladback

Onde assistir: OneFootball

Campeonato Italiano

08h30 – Fiorentina x Atalanta

Onde assistir: Star+

14h – Inter de Milão x Sassuolo

Onde assistir: Star+

Campeonato Espanhol

12h15 – Valencia x Barcelona

Onde assistir: ESPN e Star+

Campeonato Paulista

11h – Água Santa x Mirassol

Onde assistir: Paulistão Play e Premiere

18h30 – Santos x São Paulo

Onde assistir: Paulistão Play, Record e Premiere

20h30 – Novorizontino x Red Bull Bragantino

Onde assistir: Paulistão Play e Premiere

20h30 – Inter de Limeira x Ferroviária

Onde assistir: Paulistão Play e Premiere

Campeonato Gaúcho

20h30 – São José x Internacional

Onde assistir: Premiere

Campeonato Mineiro

11h – Cruzeiro x Vila Nova-MG

Onde assistir: Tempo Sports

Campeonato Carioca

18h30 – Vasco da Gama x Audax

Onde assistir: TV Record; Cariocão Play; canal no Youtube Camisa 21; canais na Twitch Cariocão, Casimito, Ronaldo TV, Gaules e Davy Jones

