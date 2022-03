+ Últimas notícias: fortes ataques em Kiev +

Sirenes soam em várias cidades ucranianas, com moradores buscando refúgio em abrigos. Segundo mídia local, forças russas tentam avançar em todas as direções, mas encontram resistência. Acompanhe as últimas notícias.As atualizações estão no horário de Brasília (para atualizar, pressione Ctrl+F5)

00:40 – Fortes ataques em Kiev

Os moradores de Kiev foram orientados a ir para o abrigo mais próximo na madrugada desta quinta-feira (horário local), após sirenes de alerta serem acionadas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram fortes explosões atingindo a capital ucraniana e seus arredores.

A mídia ucraniana também informou sobre combates nos subúrbios da metrópole. Um avião russo teria sido abatido. A informação não pode ser verificada de forma independente.

“O inimigo está tentando invadir a capital”, escreveu o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, em um canal de notícias no Telegram.

00:30 – Resumo do sétimo dia de guerra na Ucrânia

Soldados russos realizaram fortes ataques em toda a Ucrânia, matando civis e assumindo a primeira grande cidade, Kherson. Paralelamente, Assembleia Geral da ONU aprovou resolução que exige fim da invasão.Confira um resumo dos principais acontecimento da quarta-feira.

