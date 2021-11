Últimas horas de Marília Mendonça tiveram ligações para fãs, lançamento de clipe e aniversário da mãe

Antes de partir para para Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show na última sexta-feira (5), Marília Mendonça compartilhou como já fazia alguns detalhes da sua rotina horas antes do acidente aéreo que matou a estrela da música sertaneja brasileira e mais quatro pessoas.

Como sempre bem disposta, Marília publicou um vídeo no qual mostrava as delícias gastronômicas de Minas Gerais e na sequência cortava para um prato mais saudável da alimentação regrada que a cantora estava fazendo.

Instagram will load in the frontend.

A cantora também havia publicado uma homenagem para a mãe, Ruth Moreira, pelo seu aniversário com um texto de tirar o fôlego dos fãs da cantora.

“Acordei cedo pra procurar um buquê e uma cesta de café da manhã pra você. eu que organizei, hahaha… viu só como tô adulta? eu não sei quando vc vai ler isso e se você vai ler, (ressaca, né bb?) mas eu tô aqui pra te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo. seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. você com seu coração gigante, não se conforma em simplesmente ser mãe de marília e joão gustavo, mas é mãe de todos que ama de verdade. seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações. o mundo seria mais bonito se existissem mais ruths espalhadas por aí… obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. seremos sempre nós. conectadas, entrelaçadas e fortes. juntas! te amo, mãe! PRA SEMPRE! feliz aniversário”, publicou a sertaneja.

Nos stories do Instagram, Marília brincou seu personal trainer, Filipe Risse, durante treino na academia. Ainda na manhã da última sexta, a sertaneja tomou a vacina contra a Covid-19 na cidade de Aparecida de Goiânia (GO).

Assim como todos vocês, eu também não consigo acreditar na morte tão repentina da querida Marília Mendonça, nossa eterna rainha da sofrência. Tão jovem, Marília tinha acabado de se vacinar contra a Covid aqui em Aparecida, hoje à tarde, e seguiu para sua turnê de shows em Minas. pic.twitter.com/NOUhyHGUE9 — Gustavo Mendanha (@mendanhagustavo) November 5, 2021

A data triste pela perda da cantora também marcou o lançamento do clipe da música “Fã Clube, uma parceria entre Marília e a dupla Maiara e Maraísa. Para divulgar o lançamento, a cantora registrou em seus stories ligações para fãs.

Um internauta também compartilhou um vídeo da cantora mandando um recado para uma fã momentos antes do acidente.

“Oi, Thaís, tudo bem? Aqui é a Marília Mendonça, passando para te mandar um beijo, fiquei sabendo que você é muito minha fã, então um beijo e muito obrigada pelo carinho”, disse.

A @MariliaMReal gravou um vídeo pra uma familiar minha que é muito fã dela antes do acidente, provavelmente um dos últimos se não o último registro dela para uma fã, que Deus conforte o coração de todos os fãs #MariliaMendonca pic.twitter.com/SiFMjXv5i3 — Aleques (@ahhleques) November 5, 2021

Além da cantora, de 26 anos, outras quatro pessoas morreram no acidente: seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e co-pilto do avião, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana, respectivamente. O avião caiu na tarde da última sexta na Zona Rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Horas depois do acidente a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou que a aeronave que transportava a cantora atingiu um cabo da rede elétrica antes de colidir com o solo.

“A Cemig informa que o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição da Companhia no município de Caratinga”, diz o texto.

Saiba mais