Última superlua do ano será nesta sexta-feira

Os brasileiros terão uma última chance nesta sexta-feira, 15, de admirar uma “superlua” neste ano – se as condições climáticas colaborarem. De acordo com o Observatório Nacional (ON), instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o momento exato da Lua Cheia vai variar conforme o fuso, mas, no horário de Brasília, ocorrerá precisamente às 18h28.

O termo “superlua” não é científico. Porém, é usado popularmente para se referir a momentos nos quais o satélite natural, visto da Terra, fica maior e mais brilhante, pois estará perto de seu perigeu (o ponto mais próximo da Terra em sua órbita). Elas podem ocorrer tanto na fase cheia quanto na nova.

Nesta sexta, o satélite estará a cerca de 361.867 quilômetros de distância da Terra, quando, em média, se encontra a aproximadamente 384.400 quilômetros. Esta será a quarta “superlua” de 2024. As outras foram em 19 de agosto, 18 de setembro e 17 de outubro.

A maior “superlua” deste ano ocorreu no mês passado, quando a Lua ficou a aproximadamente 357.364 quilômetros da Terra e ocorreu a menos de 12 horas do instante do perigeu, de acordo com o ON.

Em 2025, ocorrerão somente três “superluas”, com apenas duas com a lua a menos de 360 mil km da Terra. A maior delas vai ocorrer em 5 de novembro.