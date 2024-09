Última semana do inverno tem aumento na temperatura em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A primavera começa oficialmente no próximo domingo, 22 de setembro. Na reta final do inverno, a passagem de uma frente fria, combinada com a circulação de ventos e a atuação de uma baixa pressão, levou mais umidade sobre o Sudeste, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva e até temporais, sobretudo no litoral paulista.

O tempo melhora gradativamente e o sol retorna entre nuvens no decorrer da semana, o que favorece a elevação das temperaturas.

Nesta quarta-feira (18) o tempo melhora no decorrer do dia. O sol pode aparecer entre muitas nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 13°C, enquanto as máximas podem chegar aos 22°C. No final do dia a nebulosidade volta a aumentar e ainda podem ocorrer chuviscos isolados, especialmente nos bairros mais próximos da Serra do Mar, no extremo sul da cidade.

Na quinta-feira (19) o sol retorna entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 14°C e máximas que podem chegar aos 25°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 40%. No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva.