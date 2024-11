Última rodada da Série B tem quatro times na briga por três vagas de acesso ao Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 6:00 Para compartilhar:

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete ser emocionante. Com os quatro rebaixados – Guarani, Brusque, Ituano e Ponte Preta – já confirmados, a 38ª rodada valerá para definir os últimos três times que ascenderão ao Brasileiro de 2025. Ceará, Mirassol, Novorizontino e Sport buscam uma das três últimas vagas no G-4, onde apenas o Santos, já campeão, tem o acesso garantido. Os quatro jogos envolvendo o acesso serão de forma simultânea, no domingo, às 18h30.

Vice-líder, com 64 pontos, o Mirassol encara a Chapecoense, no Estádio José de Campos Maia, que deve estar lotado. O Mirassol buscou o empate na última rodada contra o Operário, por 1 a 1, e chega na decisão precisando de uma vitória simples para garantir o acesso inédito para a Série A. Em caso de empate ou derrota, terá que torcer para pelo menos um dos concorrentes não pontuar na rodada.

Quem também briga por uma vaga inédita na elite é o Novorizontino. O time de Novo Horizonte (SP) já desperdiçou duas chances de acesso nas últimas rodadas, ao perder para o Operário-PR, por 1 a 0, e ficar no empate por 1 a 1 contra o Paysandu, ambos dentro de casa. Terceiro colocado, também com 64 pontos, visita o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), e vive situação parecida com o rival paulista, dependendo de uma vitória simples para subir.

No mesmo panorama e embalado após entrar no G-4 faltando três rodadas para o fim, o Ceará vai até Campinas, onde aparece como favorito diante do lanterna Guarani, no estádio Brinco de Ouro. Quarto colocado, o time de Léo Condé, campeão da Série B de 2023 com o Vitória, bateu o América-MG na última rodada por 1 a 0 e depende das próprias forças para retornar à elite, após dois anos na segunda divisão. Só precisa vencer o lanterna e desarticulado Guarani.

Único time que não depende de si é o Sport, que, assim como em 2023, passou boa parte do tempo no G-4, mas perdeu fôlego na reta final e vive situação dramática. O time pernambucano recebe o campeão Santos, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), tendo que vencer e ainda torcer para um tropeço de um dos três concorrentes. Caso empate, com 64 pontos, terá que torcer por uma derrota dos rivais.

O domingo ainda reserva dois duelos de times que apenas cumprem tabela na despedida da Série B. Às 16h, o CRB recebe o Operário-PR, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), enquanto o Paysandu encara o Vila Nova, na Curuzu, em Belém (PA).

Confira os jogos da 38ª rodada da Série B:

Domingo

16h

CRB-AL x Operário-PR

Paysandu-PA x Vila Nova-GO

18h30

Sport-PE x Santos-SP

Goiás-GO x Novorizontino-SP

Mirassol-SP x Chapecoense-SC

Guarani-SP x Ceará-CE