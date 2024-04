Última revelação picante de Deborah Secco pode ter sido a gota d’água para o fim de seu casamento

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 04/04/2024 - 15:27 Para compartilhar:

Deborah Secco é a mais nova solteira do pedaço. De acordo com o site BNews, o casamento de 9 anos da atriz com Hugo Moura acabou há um tempo. Fontes do veículo revelaram, ainda, que Secco não tornou pública a separação, pois ainda tem esperança de uma reconciliação com o marido.

Segundo o BNews, Hugo Moura não gosta da exposição exagerada que Deborah Secco faz sobre a vida deles entre quatro paredes publicamente.

No Instagram de Hugo, a última publicação em que ele aparece com Secco foi feita em setembro do ano passado e se trata de uma divulgação. Já no perfil da global, não tem nem sinal do marido. O agora ex-casal são pais de Maria Flor, de 8 anos.

A IstoÉ Gente procurou a assessoria de imprensa de Deborah Secco para falar sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria ainda não tivemos retorno.

Vida íntima exposta

Relacionamento aberto, detalhes sobre o pênis do marido e sexo 10 vezes por dia. A nossa reportagem lista os motivos que fizeram Hugo Moura querer colocar um ponto final no casamento com Deborah Secco. Confira!

Relacionamento aberto

Ao participar do podcast DiazOn, a atriz Deborah Secco falou sobre seu relacionamento aberto com Hugo Moura.

“O Hugo tem cada vez mais gostado menos de aparecer, então tenho evitado cada vez mais expor e falar dele”, declarou ela na ocasião.

Órgão genital do marido

No “Sobre Nós Dois”, programa comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, que estreou em agosto do ano passado, Secco fez confissões picantes sobre a vida a dois com o marido e deu detalhes do órgão genital dele.

“O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro tipo madeira assim. Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo”, disparou.

Sexo 10 vezes por dia

Em 2020, Secco participou do programa “Cada um no Seu Banheiro”, do canal do YouTube da apresentadora Sabrina Sato. No bate-papo, a atriz revelou que no início do relacionamento com Hugo Moura eles chegavam a transar 10 vezes por dia.

“Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar”, contou.

Última revelação picante

Em recente entrevista ao podcast “Surubaum”, comandando pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Deborah Secco revelou que gosta de engolir o sêmen de seu parceiro na hora do sexo. “Eu nunca cuspi, eu gosto tanto”, disse na atração.

Na sequência, ela ainda falou sobre um relacionamento passado e disse que chegou a ficar com o cabelo molhado. “Eu tive uma mulher, juro, pra vocês, que era tipo um copo d ‘água. Eu engoli tudo. E foram vários copos d ‘água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é”, disparou.

Secco contou que fez aulas de pompoarismo, exercícios que prometem fortalecer o assoalho pélvico e aumentar o prazer sexual, durante nove anos. A atriz da Globo disse que consegue gozar sem sequer encostar nela.

“Eu fiz aula de pompoarismo por muito tempo, e eu consigo gozar sem encostar em mim. Eu arremesso bolinhas de ping-pong, fumo cigarro com a vagina…”, finalizou.





