++ Última manutenção em teleférico na Itália foi feita em 3/5 ++

ROMA, 24 MAI (ANSA) – O sistema do teleférico Stresa-Mottarone, cuja queda provocou ao menos 14 mortes na região do Piemonte, na Itália, foi submetido a uma manutenção no último dia 3 de maio para verificação das unidades de controle dos freios.

Em comunicado, a empresa Leitner, responsável pelos reparos do equipamento, anunciou que “efetuou a manutenção e controle das unidades de travagem hidráulica dos veículos”.

No documento consta ainda outras verificações realizadas e que estão previstas na revisão de cinco anos, que expiram em agosto de 2021, mas foram antecipadas. (ANSA).

