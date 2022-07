Última dança? Sergio Busquets é procurado por clubes da MLS e pode deixar o Barcelona Ídolo culé, Busquets se aproxima de deixar o Camp Nou rumo aos Estados Unidos

O fim de uma era pode estar se aproximando. Aos 33 anos, o volante Sergio Busquets pode deixar o Barcelona após 14 temporadas na equipe. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, clubes da Major League Soccer (MLS) se aproximaram do meio-campista.

Ainda segundo Romano, a tendência é que Busquets cumpra seu contrato até o fim, visto que o vínculo com o Barcelona se encerra em 2023, fazendo com que o volante faça, possívelmente, sua última temporada no Camp Nou.

Busquets não foi procurado pela diretoria por uma renovação de contrato. A MLS tem sido um dos destinos favoritos de jogadores em reta final de carreira; nomes como Kaká, Andrea Pirlo e Steven Gerrard atuaram no futebol dos Estados Unidos antes de pendurarem as chuteiras.

Revelado nas “canteras” do Barcelona, Sergio Busquets fez parte do meio-campo que encantou o mundo entre 2009 e 2011 ao lado de Xavi e Iniesta. Sob o comando de Pep Guardiola, conquistou dois títulos da Uefa Champions League, ganhando mais um em 2015. Ao todo, soma 676 jogos com a camisa Blaugrana.

