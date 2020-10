Última dança? Pepê faz postagem enigmática nas redes e torcedores temem saída O Grêmio empatou com o Internacional neste sábado e chegou ao 11º jogo seguido de invencibilidade diante do maior rival

O Grêmio empatou com o Internacional neste sábado e chegou ao 11º jogo seguido de invencibilidade diante do maior rival. Thiago Galhardo marcou para o Colorado e o gol do empate foi de Pepê, feito que o colocou como o artilheiro do clássico neste ano com dois gols. Assista aqui os gols do Gre-Nal.

Após a partida, o jogador Tricolor usou o Twitter para fazer uma postagem enigmática: ‘The Last Dance’, (A última dança, em português). A frase assustou torcedores gremistas, que especularam uma possível saída do jogador da equipe.

– Espero que esteja falando do documentário do Michael Jordan. Nao vai embora né? – disse um torcedor, lembrando do filme ‘The Last Dance’, que conta a trajetória do maior astro da NBA.

– Tenta ir embora pra tu ver eu te prendo em Porto Alegre – brincou uma torcedora.

Destaque nas últimas partidas, o atacante Pepê recebeu sondagens do futebol europeu, principalmente do Porto-POR, que gostaria de contar com a habilidade do jovem gremista. Apesar do interesse e da oferta inicial, a diretoria do Tricolor não topou a proposta afirmando que a proposta era muito baixa.

The last dance… — Pepê (@25pepe_) October 3, 2020

