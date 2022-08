Última aparição pública de Jô Soares foi para tomar vacina contra a Covid-19

Da Redação 05/08/2022 - 9:55 Compartilhe

A última vez que Jô Soares foi visto em público foi em fevereiro ano passado, ao ir tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O apresentador morreu na madrugada desta sexta-feira (5) aos 84 anos.

De dentro do carro no estádio do Pacaembu, o apresentador se mostrou aliviado de receber o imunizante e, ao falar com jornalistas, fez um apelo:

“Alívio. Um grande alívio. Vacinem pelo amor de Deus”, disse Jô Soares.

Jô voltaria a ser assunto da mesma forma em abril de 2021, quando tomou a segunda dose.

À época, ele viralizou no Twitter ao fazer um apelo nacional para que os brasileiros completassem o esquema de imunização.

Jô Soares estava afastado da televisão há seis anos e dedicando seu tempo ao teatro e a literatura.

“Houve um momento em que quis fazer o Meninas do Jô, na Globo News. Aí, me convenceram que o programa seria mais um sobre política num canal que só fala disso. Fiz televisão por 60 anos. Posso me dar ao luxo de não fazer mais”, comentou em entrevista à Veja.

O apresentador chegou a encenar no teatro “O livro do Jô” em 2019, antes da pandemia, mas a temporada parou para que ele pudesse tratar de sua saúde.

A causa da morte de Jô ainda não foi divulgada. O velório não será aberto ao público.