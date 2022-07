Ugandês Cheptegei revalida ouro nos 10.000 metros masculinos do Mundial de Atletismo

Com mais uma grande exibição, o corredor de longa distância ugandês Joshua Cheptegei brilhou neste domingo e venceu os 10.000 metros masculinos do Mundial de Atletismo pela segunda vez consecutiva.

Cheptegei, recordista mundial na especialidade, emocionou os fãs no Hayward Field em Eugene (Estados Unidos) ao vencer uma final emocionante com o tempo de 27 minutos e 27,43 segundos.

O queniano Stanley Waithaka Mburu terminou em segundo com 27h27s90 e o ugandês Jacob Kiplimo em terceiro com 27h27s97.

Aos 25 anos, Cheptegei continua acumulando triunfos para seu currículo extraordinário que inclui a vitória no último Mundial em Doha-2019 e duas medalhas olímpicas em Tóquio-2020, uma de prata nos 10.000 metros e um ouro nos 5.000.

O ugandense tornou-se o quarto corredor com múltiplos títulos mundiais depois dos etíopes Haile Gebrselassie e Kenenisa Bekele, ambas com quatro, e do britânico Mo Farah, com três.

Em uma tarde ensolarada em Eugene, Cheptegei liderou grande parte da corrida e teve a postura e resistência física para resistir ao ataque de seus adversários na última volta.

O espanhol Carlos Mayo chegou a liderar a prova nos primeiros 1.000 metros, mas acabou pagando pelo esforço e terminou em 13º lugar com o tempo de 27:50.61.

O pelotão da frente ficou embolado até as duas últimas voltas com um grupo de 15 atletas, maior do que os favoritos africanos teriam preferido.

Com Mburu e o atual campeão olímpico Selemon Barega, da Etiópia, marcando o ritmo, o grupo se reduziu a oito corredores quando soou o sino dos 400 metros finais.

Cheptegei sabia que sua hora havia chegado e acelerou para ultrapassar Mburu e Barega a 300 metros da linha de chegada, conquistando uma ligeira vantagem que conseguiu manter na reta final.

Barega terminou na quinta posição, superado pelo americano Grant Fisher, quarto.

Apoiado por sua torcida, Fisher igualou o melhor resultado de um americano nos 10.000 metros em Mundiais.

Na final feminina de sábado, a etíope Letesenbet Gidey levou o ouro terminando com o domínio da superestrela holandesa Sifan Hassan que terminou em quarto lugar.

