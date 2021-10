UFC Fight Night com batalhão brasileiro em cena. Confira as odds Sete atletas do Brasil estarão no octógono mais famoso do mundo, incluindo a luta principal da noite

O UFC Fight Night: Santos x Walker, neste sábado (2), a partir das 17h terá um caminhão de brasileiros em cena. Serão sete lutadores do país em cena, incluindo duas lutas entre brasucas. Primeiro, no card preliminar, Bethe Correia enfrenta Karol Rosa, pelo peso galo feminino. Já a luta que fecha – e dá nome – ao evento é entre Thiago Santos e Johnny Walker, dois dos melhores meio pesados do mundo.

Neste festival brasileiro no octógono, confira as odds no site da KTO.com para os combates dos atletas brasileiros:

Johnny Eduardo x Alejandro Perez

A noite começa com a cria da baixada fluminense em cena. Johnny Eduardo, entretanto, é o azarão para o combate, com odds de 2.90. Perez é o amplo favorito, pagando 1.41.

Douglas D’Silva x Gaetano Pirello

Já aqui, o favoritismo fica no lado brasileiro. A vitória de Douglas traz retorno de 1.40 para cada R$ 1 apostado. Já o belga Pirello tem odds de 3.00.

Bethe Correia x Karol Rosa

No duelo entre brasileiras no peso galo, o favoritismo fica do lado da ranqueada Karol Rosa, com odds de 1.20. Uma vitória de Bethe seria considerada uma das maiores zebras da noite, com odds de 4.75.

Alex Correia x Niko Price

O cowboy Alex Correia, infelizmente, entra como a zebra diante de Niko Price. O triunfo brasileiro no card principal oferece retorno de 2.40 aos apostadores. Já Price paga 1.57.

Thiago Santos x Johnny Walker

Dois dos melhores atletas da categoria dos meio pesados se encaram para fechar a noite de UFC. O experiente Marreta é considerado favorito à vitória: 1.61. Já o irrevente Johnny Walker tem odds de 2.33. E aí, em quem você aposta?

