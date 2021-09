UFC 266, neste sábado, tem duas disputas de título, retorno de Nick Diaz e brasileiros em ação Marcado para acontecer neste sábado (25), a partir das 19h15 (horário de Brasília), UFC 266 vai contar com duas disputas de cinturão, retorno de Nick Diaz após seis anos e três brasileiros em ação; saiba mais sobre:

O UFC 266, em Las Vegas, nos Estados Unidos, acontece neste sábado (25) e promete ser especial para os fãs de MMA. Isso porque o evento vai contar com dois cinturões em disputa e três brasileiros em ação. Na luta principal da noite, o campeão peso-pena Alexander Volkanovski, que está invicto no Ultimate, vai defender seu cinturão diante de Brian Ortega.

No co-main event, Valentina Shevchenko, considerada uma das melhores lutadoras do mundo na atualidade, vai defender seu título na categoria peso-mosca. A lutadora do Quirguistão vai ter pela frente a americana Lauren Murphy, que aos 38 anos, terá a chance de atingir o principal objetivo da sua carreira nas artes marciais mistas.

Também na divisão dos moscas, a brasileira Jessica Andrade, a “Bate-Estaca”, estará em ação. A paranaense vai em busca de recuperação na companhia em confronto diante da americana Cynthia Calvillo. No card preliminar, o peso-galo Marlon Moraes, representando Nova Friburgo (RJ), também vem em momento irregular, mas promete ir para cima do georgiano Merab Dvalishvili, seu oponente nesta noite. Além disso, a primeira brasileira a entrar no cage será Taila Santos, que vai medir forças diante de Roxanne Modafferi.

Dois cinturões em jogo no UFC 266

O UFC retorna à T-Mobile Arena com duas lutas emocionantes valendo o cinturão. Na luta principal, os técnicos da temporada mais recente do “The Ultimate Fighter” se enfrentam, onde o campeão dos penas, Alexander Volkanovski, defende seu título contra o número 2 do ranking, Brian Ortega. Volkanovski (22-1) pretende manter seu lugar no topo da divisão dos penas com outra performance dominante. O ex-jogador de rúgbi, que virou estrela do MMA, tem vitórias impressionantes sobre Max Holloway (duas vezes), José Aldo e Chad Mendes. O australiano agora espera derrotar Ortega e garantir a segunda defesa bem-sucedida do título que conquistou em 2019.

Especialista em finalizações, Ortega (15-1 1NC) chamou a atenção em sua última luta ao derrotar de maneira cirúrgica Chan Sung Jung, o “Zumbi Coreano”, em outubro. Um talentoso faixa-preta de Jiu-Jitsu, Brian também tem vitórias espetaculares sobre Frankie Edgar, Cub Swanson e Clay Guida. Ortega agora quer acertar as contas com Volkanovski e realizar seu sonho de conquistar o cinturão do UFC.

Na luta co-principal da noite, a campeã Valentina Shevchenko faz sua sexta defesa consecutiva do título peso-mosca contra a número da divisão, Lauren Murphy. Shevchenko (21-3) provou estar entre os campeões mais dominantes da história do UFC. Uma condecorada kickboxer, ela obteve vitórias memoráveis ​​contra Jessica Eye, Holly Holm e Julianna Peña. Shevchenko agora espera continuar construindo seu legado com mais uma defesa exitosa do título.

Já Murphy (15-4) pretende chocar o mundo ao se tornar a primeira lutadora a derrotar Shevchenko no peso-mosca. No UFC, a veterana com 11 anos de carreira no MMA conquistou vitórias notáveis ​​sobre Joanne Calderwood, Andrea Lee e Mara Romero Borella. Murphy agora quer destronar Shevchenko e se tornar apenas a terceira campeã peso-mosca feminino na história do UFC.

Nick Diaz retorna ao UFC em revanche contra Lawler

Também no card deste sábado, em uma revanche aguardada há 17 anos, Nick Diaz retorna contra o ex-campeão dos meio-médios Robbie Lawler, em uma luta de peso-médio de cinco rounds. Grande nome do MMA, Diaz (26-9 2NC) retorna ao octógono pela primeira vez em mais de seis anos. Ao longo de sua carreira, ele garantiu vitórias impressionantes sobre os ex-campeões do UFC BJ Penn, Frank Shamrock e Lawler. Diaz agora pretende lembrar aos fãs que ele ainda está entre os melhores do mundo ao derrotar Lawler pela segunda vez. Robbie Lawler (28-15 1NC), no entanto, espera igualar o placar com Diaz. O ex-campeão dos meio-médios detém nocautes emocionantes contra Rory MacDonald, Jake Ellenberger e Josh Koscheck, e espera estragar o retorno de Diaz ganhando neste sábado.

Brasileiros em ação

Dois brasileiros entram no octógono da T-Mobile Arena para recomeçar o caminho por mais uma chance pelo título. No card principal, Jessica Bate-Estaca (21-9), ex-campeã peso-palha e número 1 do ranking peso-mosca, enfrenta a número 5 Cynthia Calvillo. Bate-Estaca espera se recuperar rapidamente da derrota sofrida na última luta, em abril, para a campeã Shevchenko contra Calvillo, que faz sua primeira luta em 2021. Fechando o card preliminar, Marlon Moraes (23-8-1) defende seu lugar no ranking peso-galo contra Merab Dvalishvili (13-4). Atual número 6 do ranking, o brasileiro espera voltar a vencer ao enfrentar o número 10 do ranking, que vem em uma impressionante sequência de seis vitórias.







Também pelo peso-mosca feminino, mais uma brasileira estará em ação neste sábado. Embalada por duas vitórias consecutivas e número 12 no ranking, a catarinense Taila Santos (17-1) busca entrar no Top 10 da divisão caso consiga derrotar a número 9 Roxanne Modafferi (25-19).

CARD COMPLETO:

UFC 266

T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 25 de setembro de 2021

Card principal (23h, horário de Brasília)

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Brian Ortega

Peso-mosca: Valentina Shevchenko x Lauren Murphy

Peso-médio: Nick Diaz x Robbie Lawler

Peso-pesado: Curtis Blaydes x Jairzinho Rozenstruik

Peso-mosca: Jéssica Bate-Estaca x Cynthia Calvillo

Card preliminar (19h, horário de Brasília)

Peso-galo: Marlon Moraes x Merab Dvalishvili

Peso-leve: Dan Hooker x Nasrat Haqparast

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov x Chris Daukaus

Peso-mosca: Roxanne Modafferi x Taila Santos

Peso-leve: Uros Medic x Jalin Turner

Peso-médio: Cody Brundage x Nick Maximov

Peso-meio-médio: Matthew Semelsberger x Martin Sano Jr.

Peso-pena: Omar Morales x Jonathan Pearce

