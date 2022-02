Uefa vai retirar final da Liga dos Campeões da Rússia, diz fonte

Por Simon Evans

(Reuters) – A Uefa vai retirar a final da Liga dos Campeões deste ano de São Petersburgo após a invasão russa da Ucrânia, disse à Reuters uma fonte com conhecimento da situação, nesta quinta-feira.

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, convocou uma reunião extraordinária do Comitê Executivo para sexta-feira, e espera-se que a mudança da sede seja oficializada após o encontro.

A partida está marcada para ser realizada no estádio do Zenit, em São Petersburgo, em 28 de maio. O estádio é conhecido como Arena Gazprom, após um acordo de patrocínio com a empresa estatal russa de energia, que também patrocina a Liga dos Campeões da Uefa e a Eurocopa de 2024.

“Seguindo a evolução da situação entre Rússia e Ucrânia nas últimas 24 horas, o presidente da Uefa decidiu convocar uma reunião extraordinária do Comitê Executivo para sexta-feira, 25 de fevereiro, às 10h00 (horário local), a fim de avaliar a situação e tomar todas as decisões necessárias”, informou a Uefa em comunicado.

“Estamos lidando com esta situação com a máxima seriedade e urgência. As decisões serão tomadas pelo Comitê Executivo da Uefa e anunciadas amanhã”, acrescentou a organização.

O Zenit estará em ação na Liga Europa nesta quinta-feira, jogando na Espanha contra o Real Betis, e a Uefa disse que o jogo não seria impactado.

Um grupo de parlamentares europeus escreveu à Uefa na quinta-feira pedindo a mudança do local da final da Liga dos Campeões deste ano, e também que a entidade deixasse de considerar cidades russas para competições internacionais de futebol.

A final da Liga dos Campeões de 2023 será realizada em Istambul. Wembley, em Londres, sediará a decisão no ano seguinte, e a Allianz Arena, de Munique, será o local para a final em 2025.

