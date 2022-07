Uefa vai liberar torcida em pé em jogos na Inglaterra, França e Alemanha nesta temporada Medida é parte de um programa de observação e valerá para competições europeias







A Uefa anunciou nesta quarta-feira, o lançamento de um programa de observação nos estádios europeus sobre o uso de instalações com torcedores em pé na Inglaterra, na Alemanha e na França. O programa será feito durante a temporada 2022/23.

A reivindicação de torcedores para assistir os jogos em pé cresceu nos últimos anos assim como o interesse dos clubes em liberar os setores voltados para torcidas em pé nos estádios.

– — O objetivo é averiguar se e sob quais condições a possibilidade de assistir ao jogo em pé pode ser reintroduzida em competições da Uefa, de maneira segura — disse a entidade, em nota.

O programa será introduzido em clubes das cinco associações com melhor posição no ranking, como Inglaterra, Alemanha e França ne valerá nas competições europeias até as semifinais.

+ Botafogo empresta Chay, Koundé fecha com gigante europeu… O Dia do Mercado!

No fim da temporada, o Comitê Executivo receberá as análises da Uefa e decidirá se vai dar continuidade ou não à possibilidade de torcedores assistirem aos jogos em pé.

Estádios em países como a Alemanha já trem os populares setores para torcedores em pé liberados em sua liga nacional, porém estes não eram permitidos sem assentos em torneios continentais.

E MAIS: