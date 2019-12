Uefa sorteia Roma x Gent e Inter x Ludogorets na Liga Europa

ROMA, 16 DEZ (ANSA) – A Uefa realizou nesta segunda-feira (16) em Nyon, na Suíça, o sorteio das partidas dos 16 avos de final da Liga Europa. Entre os italianos, a Inter de Milão pegará o Ludogorets, da Bulgária, já a Roma vai encarar o Gent, da Bélgica.

A Internazionale encontrou dificuldades na chave do Barcelona e do Borussia Dortmund e caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões. Agora disputando a Liga Europa, os comandados de Antonio Conte vão pegar o Ludogorets, atual líder do Campeonato Búlgaro.

A Roma também teve muitas dificuldades no grupo J da Liga Europa, que tinha Basaksehir, Borussia Mönchengladbach e Wolfsberg. O time italiano avançou em segundo, graças ao empate por 2 a 2 diante do rival austríaco na última rodada.

O Gent, por sua vez, não faz grande campanha no Campeonato Belga, mas vem realizando uma ótima Liga Europa. O clube avançou em primeiro no grupo I, superando outros rivais de peso, como Wolfsburg e Saint-Étienne. Em seis jogos no torneio, a equipe soma três vitórias e três empates.

O Manchester United, um dos principais favoritos ao título, pegará o Club Brugge, da Bélgica. O também inglês Arsenal enfrentará o Olympiacos, em um dos duelos mais interessantes dos 16 avos. Por fim, o Ajax, sensação da última Champions League, disputará sua vaga para as oitavas contra o Getafe.

Todos os jogos de ida vão ser disputados em 20 de fevereiro de 2020. Já os duelos da volta vão ser realizados entre os dias 26 e 27 do mesmo mês. Entre os italianos, a Inter fará o primeiro jogo na Bulgária, enquanto a Roma pegará o Gent no Olímpico.

Confira os jogos – Wolverhampton X Espanyol Sporting X Istanbul Basaksehir Getafe X Ajax Bayer Leverkusen X FC Porto Copenhagen X Celtic Apoel X Basel CFR Cluj x Sevilla Olympiacos x Arsenal AZ Alkmaar X Lask Club Brugge X Manchester Untied Ludogorets x Inter de Milão Eintracht Frankfurt X RB Salzburg Shakhtar Donetsk X Benfica Wolfsburg X Malmo AS Roma X Gent Rangers X Braga (ANSA)