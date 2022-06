Uefa se desculpa com torcedores de Liverpool e Real Madrid

ROMA, 3 JUN (ANSA) – A Uefa pediu desculpas a todos os torcedores envolvidos nos incidentes ocorridos antes da partida entre Liverpool e Real Madrid, no Stade de France, em Paris, pela final da Liga dos Campeões, no último sábado (28).

“A Uefa deseja, sinceramente, pedir desculpas a todos os torcedores que vivenciaram ou testemunharam eventos assustadores e angustiantes na final da Liga dos Campeões no Stade de France, em 28 de maio, em Paris, em uma noite que deveria ser de celebração do futebol europeu. Nenhum torcedor deve ser posto naquela situação e isto não deve acontecer mais”, disse a nota oficial.





A organização europeia ratificou que “um relatório independente para identificar as deficiências e responsabilidades de todas as entidades envolvidas na organização da final” será feito.

O documento, que será liderado pelo português Tiago Brandão Rodrigues, ex-ministro da Educação e atual deputado da Assembleia da República pelo Partido Socialista, pretende “perceber o que se passou na preparação da final e as lições a tirar para garantir que as ações e acontecimentos daquela noite não se repitam”.

Por esta razão, “tentaremos estabelecer um quadro geral e uma cronologia do que aconteceu durante o dia da final, tanto no interior do estádio, como nas redondezas, incluindo as movimentações de torcedores para o estádio a partir dos vários pontos da cidade”.

Além disso, a Uefa deixou claro que analisará também todos os planos operacionais relativos à segurança, mobilidade e bilheteria, bem como os planos e preparativos das entidades envolvidas na final, inclusive nos locais como os pontos de encontro de torcedores de Liverpool e Real Madrid”.

A investigação “pretende identificar quaisquer problemas ou lacunas na implementação e no funcionamento das operações e avaliar os papéis e responsabilidades de todas as entidades envolvidas e a adequação da sua resposta a acontecimentos, no sentido de fazer recomendações para melhores práticas para o futuro, para a Uefa e para os parceiros relevantes”, conclui a nota.

No último sábado, a final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid foi marcada por uma invasão de torcedores no Stade de France, em Paris. As falhas na segurança adiaram a partida por 30 minutos. (ANSA)