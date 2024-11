Uefa pune Romênia por discriminação e decreta derrota por WO de Kosovo por abandono de campo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2024 - 16:49 Para compartilhar:

A Uefa anunciou nesta quarta-feira uma dupla punição para as seleções da Romênia e do Kosovo por causa dos incidentes ocorridos entre as duas equipes na última sexta-feira, em confronto válido pela quinta rodada do Grupo 2 da Liga das Nações C. A seleção romena vai ter de jogar uma partida com portões fechados em função do comportamento de seus torcedores, que entoaram manifestações discriminatórias contra o rival. Por abandonar o campo após os cânticos pró-Sérvia (o jogo estava empatado por 0 a 0), a seleção do Kosovo também foi alvo de punição e teve decretada a derrota por WO.

A Romênia recebeu uma vitória por 3 a 0 por desistência. No entanto, por ordem da entidade, os romenos vão fazer o seu primeiro jogo em casa, em um grupo de qualificação para a Copa do Mundo no ano que vem, com os portões fechados.

O resultado da desistência e a concessão de três pontos à Romênia não afetaram a classificação final no Grupo 2 da terceira divisão da Liga das Nações. Os romenos terminaram a fase de grupos em primeiro (18 pontos) enquanto Kosovo ficou com a segunda colocação da chave (12).

A Uefa também multou a federação romena de futebol em um total de 128 mil euros (aproximadamente R$ 780 mil) por uma série de acusações relacionadas a “cantos xenófobos anti-húngaros”, “mensagens políticas provocativas não adequadas para um evento esportivo” e perturbação dos hinos nacionais.

O estado da Romênia não reconhece a declaração de independência do Kosovo em 2008 da Sérvia. A partida em Bucareste foi suspensa nos acréscimos e depois abandonada. Houve brigas entre jogadores de ambos os lados e os atletas do Kosovo saíram do campo.