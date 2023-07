Uefa multa Barcelona e Manchester United por violação do Fair Play Financeiro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/07/2023 - 18:21 Compartilhe

O Barcelona e outros clubes europeus, como o Manchester United, foram multados pela Uefa por irregularidades contábeis e violação do Fair Play Financeiro (FFP) durante a temporada 2022/2023, anunciou nesta sexta-feira (14) o órgão do futebol europeu.

O Barça, atual campeão da Liga Espanhola, foi sancionado em 500 mil euros (R$ 2,7 milhões na cotação atual) por “declarar erroneamente no ano fiscal de 2022, lucros na alienação de ativos intangíveis (exceto as transferências de jogadores) que não são uma receita relevante de acordo com o regulamento”.

Já o United foi multado em 300.000 euros (R$ 1,6 milhão) por não cumprir o requisito de equilíbrio financeiro.

O regulamento do FFP, introduzido em 2010, obriga os clubes a não terem perdas superiores a 30 milhões de euros num período de três anos.

O ano passado foi o último em que esses regulamentos estiveram em vigor pela Uefa, antes das normas serem suavizadas nas três temporadas seguintes.

Outros clubes como Inter de Milão, AC Milan, Paris Saint-Germain, Monaco, Roma e Olympique de Marselha escaparam da sanção após cumprirem seus respectivos objetivos traçados em conjunto com a Uefa.

O belga Royal Antwerp e o turco Trabzonspor receberam as multas mais elevadas, de até dois milhões de euros cada (R$ 10,8 milhões), dos quais 300 mil são fixos (R$ 1,6 milhão), e o restante depende do cumprimento das metas financeiras.

