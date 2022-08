Uefa espera aumentar seis vezes o valor comercial do futebol feminino até 2033

Estadão Conteúdo 16/08/2022 - 18:32 Compartilhe

A Uefa espera que o futebol feminino europeu alcance um valor comercial de 686 milhões de euros (cerca de R$ 3,5 bilhões) até 2033. O número estipulado, seis vezes maior do que o atual, é um dos principais pontos de um relatório divulgado pela entidade nesta terça-feira para destacar o potencial de crescimento das ligas e clubes femininos na próxima década.

As competições femininas têm despertado grande interesse na Europa, como foi possível ver durante a disputa da Eurocopa deste ano, vencida pela Inglaterra e muito celebrada pelos torcedores no mês passado. O novo formato adotado para a Liga dos Campeões, com marketing centralizado e maior cobertura televisiva e profissionalização, também ajudou a gerar mais engajamento.

O estudo feito pela Uefa busca mostrar que patrocinar o futebol feminino é uma boa movimentação para as empresas. De acordo com a federação, o relatório se baseia em uma “gama sem precedentes de pesquisas e dados, além de fornecer uma explicação abrangente para aumentar o investimento na modalidade”.

Até então, dados deste tipo existiam, mas eram inconsistentes e incompletos. Além de indicar o aumento de 686 milhões de euros no valor comercial até 2023, o texto prevê um aumento de 295 milhões de euros no patrocínio aos clubes no mesmo período. Um dos fatores que podem levar a isso, segundo a Uefa, é a “base de fãs diversificada, progressista e jovem” que acompanha o esporte. Tal base deve aumentar de 144 milhões para 328 milhões nos próximos dez anos.

“O futebol feminino está vivendo uma trajetória incrivelmente empolgante, com crescimento sendo visto em quase todas as métricas e em todas as partes interessadas na Europa. O potencial do futebol feminino é ilimitado e acreditamos que estamos no caminho certo para levá-lo a alturas que eram inimagináveis há apenas alguns anos. Como este relatório mostra, agora é a hora de capitalizar o impulso que criamos juntos, agora é a hora de se envolver, agora é a hora de investir”, afirmou Nadine Kessler, chefe do futebol feminino da Uefa.

O relatório faz recomendações sobre as estratégias de clubes e ligas e fornece informações de apoio aos interessados em desenvolver o futebol feminino. A cartilha transita entre cinco temas centrais: elaborar estratégias e planos de negócios, elevar os padrões e o profissionalismo dentro e fora do campo, construir um ecossistema sustentável, aumentar a visibilidade e fortalecer o engajamento do público e aproveitar pontos fortes únicos do jogo feminino.