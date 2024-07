Uefa é questionada ao escalar juiz que cumpriu gancho por manipulação resultado em semi da Euro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 11:33 Para compartilhar:

A Uefa foi solicitada a dar explicações sobre a escalação de Felix Zwayer para apitar a partida entre Inglaterra e Holanda nesta quarta-feira, em jogo válido pela semifinal da Eurocopa 2024, que está sendo realizada na Alemanha. O motivo do questionamento é pelo fato de o juiz alemão ter cumprido uma suspensão de seis meses por manipulação de resultados.

Zwayer foi descoberto por ter aceitado um suborno em 2005 de 300 euros (R$ 1.785,65) do árbitro Robert Hoyzer. Além disso, o juiz que vai comandar o duelo desta quarta-feira já foi acusado de corrupção pelo meia inglês Jude Bellingham, segundo o jornal “The Times”.

Bellingham, que defendia o Borussia Dortmund, foi investigado pela polícia alemã depois de ser alvo de uma queixa criminal. O motivo foi seu comentário após a derrota de sua equipe para o Bayern de Munique em dezembro de 2021 pelo placar de 3 a 2. Após as declarações do jogador inglês, Zwayer tirou dois meses de folga da arbitragem.

Os jogadores do Dortmund ficaram furiosos com a atuação do árbitro por várias marcações durante a patida, incluindo a confirmação de uma penalidade quando o duelo estava empatado em 2 a 2.

O envolvimento de Zwayer no caso de manipulação de resultados de 2005 só foi revelado por uma investigação de um jornal alemão em 2014, quando também foi descoberto que ele havia auxiliado a promotoria na averiguação.

De acordo com o periódico Die Zeit, nenhum erro intencional foi provado contra o juiz. No entanto, a conclusão foi a de que Zwayer havia aceito o suborno. Ele acatou a sentença, evitou o julgamento, e retornou ao futebol após a conclusão da proibição.