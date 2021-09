Uefa dobra premiação para Eurocopa Feminina de 2022

ROMA, 23 SET (ANSA) – A Uefa aprovou na última quarta-feira (22) um aumento substancial das premiações distribuídas às seleções participantes da próxima edição da Eurocopa de futebol feminino, que será disputada em 2022, na Inglaterra.

As 16 nações classificadas vão compartilhar um total de 16 milhões de euros, o dobro do valor distribuído na edição anterior do torneio, em 2017, na Holanda.

Na reunião, também foi decidida a criação de um programa de benefícios financeiros aos clubes que cederem jogadoras para a Eurocopa de 2022. A quantia oferecida pela entidade será de 4,5 milhões de euros.

A Euro Feminina era para ter sido disputada em 2021, mas foi adiada em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus.

Entre as 16 participantes está a Itália, vice-campeã das edições de 1993 e 1997. Os grupos da competição deverão ser sorteados no final de outubro, em Manchester. (ANSA).

