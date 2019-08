Uefa divulga finalistas para prêmio de melhor jogador do mundo

Nesta quinta-feira, a Uefa divulgou os três finalistas para o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2018-19. Com cinco troféus para cada, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo marcam presença. Além dos craques, o zagueiro do Liverpool campeão da Champions League e eleito melhor jogador da Premier League, Van Dijk completa a lista dos indicados.

ICYMI…

NOMINEES: 2018/19 UEFA Men’s Player of the Year Leo Messi

@Cristiano Ronaldo

@VirgilvDijk #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August pic.twitter.com/N0kD25IFoH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2019

Alisson ficou na quarta posição, com 57 pontos. Além de conquistar a Champions League e a Copa América, o brasileiro foi eleito o melhor goleiro da competição sul-americana e da Premier League.

O último vencedor do prêmio foi o croata Luka Modric, do Real Madrid, que também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. O resultado do vencedor vai ser revelado no sorteio da fase de grupos da próxima Liga dos Campeões, no dia 29 de agosto.