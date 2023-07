Uefa autoriza participação do Osasuna na Conference League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/07/2023 - 15:59 Compartilhe

O Osasuna anunciou nesta terça-feira (25) que a Uefa acabou decidindo por permitir a sua participação na Conference League, a terceira competição mais importante entre os clubes europeus, depois de uma exclusão anterior que irritou o clube navarro.

“O Club Atlético Osasuna vai disputar a Conference League 2023/24 depois de hoje (terça-feira) o processo no Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) ter se encerrado pela fórmula do Consent Award. Perante as novas provas fornecidas pelo clube em defesa da sua participação na competição, a Uefa concluiu que o Osasuna foi vítima dos acontecimentos ocorridos há quase uma década e valorizou a iniciativa levada a cabo pela instituição para esclarecê-los”, explicou a equipe da primeira divisão espanhola no seu comunicado.

“Consequentemente, a Uefa considera o Osasuna apto para participar nesta edição da competição europeia”, concluiu.

O Osasuna havia terminado a última Liga Espanhola na sétima posição, o que lhe dava o direito de disputar a terceira edição da Conference League.

No entanto, o clube denunciou no final de junho que a Uefa queria deixá-lo de fora do torneio e que havia recebido um relatório de “inspetores da Uefa” em que declarava a “inelegibilidade do clube”.

O motivo dessa exclusão seria uma decisão do Supremo Tribunal espanhol que condenou vários ex-diretores do clube por manipulação de resultados na temporada 2013-2014.

O Osasuna se defendeu, alegando que os atuais dirigentes do clube foram “precisamente os que apresentaram queixa na Justiça, iniciando as ações judiciais para reaver o dinheiro furtado ilegalmente das contas da entidade e restabelecer seu bom nome”.

No início deste mês de julho, o Osasuna anunciou que recorreria ao TAS contra o que considerou “uma grave violação”.

