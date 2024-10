Uefa afasta árbitro de jogo da Liga dos Campeões por ameaça de morte a jogador, diz jornal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2024 - 12:53 Para compartilhar:

O juiz italiano Fabio Maresca, escalado para ser o quarto árbitro do duelo entre PSV e Sporting, marcado para esta terça-feira, pela Liga dos Campeões, foi afastado da partida pela Uefa sob acusação de ter ameaçado um jogador de morte na semana passada.

De acordo com informações do jornal italiano “Gazzeta Dello Sport”, Maresca teve uma discussão com o atleta Khaled Al-Murshed durante o confronto entre Al-Kuwait e Al-Arabi, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Nacional do Kwait. Após o fim do jogo, o jogador teria feito uma queixa contra o árbitro.

Em depoimento, o atleta do Al-Arabi disse ter testemunhas e vídeos sobre o entrevero para provar que foi vítima de intimidação. De acordo com a imprensa da Itália, a associação de arbitragem do país ficou irritada com o episódio.

O incidente que provocou o afastamento de Maresca aconteceu na última sexta-feira, dia 27 de setembro e o Al-Kwait venceu a disputa pelo placar de 2 a 1. A denúncia (de ameaça) partiu do próprio clube, o Al Arabi.

A princípio, Maresca não deverá sofrer qualquer tipo de punição no Kwait. O caso, no entanto, deve provocar desdobramentos na Europa. Além do afastamento da partida desta terça, na Liga dos Campeões, ele deverá ficar de fora por algum tempo dos jogos do Campeonato Italiano. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) no entanto, ainda não se manifestou de forma oficial sobre o caso.

Para o lugar de Fabio Maresca, a Uefa escalou Daniele Doveri para atuar como quarto árbitro no duelo entre PSV x Sporting, confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.