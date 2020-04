Uefa adia Eurocopa feminina para julho de 2022

ROMA, 23 ABR (ANSA) – A Uefa anunciou nesta quinta-feira (23) o adiamento da Eurocopa feminina em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). O torneio, que estava marcado para ser disputado em 2021, acontecerá em julho de 2022.

O torneio será jogado na Inglaterra, entre os dias 6 e 31 de julho. A final está marcada para acontecer no estádio de Wembley, em Londres.

“Quando tínhamos que tomar uma decisão urgente sobre o adiamento da Eurocopa de 2020, sempre tivemos o impacto na Euro feminina em mente. Consideramos cuidadosamente todas as opções, com nosso compromisso com o crescimento do futebol feminino na vanguarda de nosso pensamento. Ao passar para o ano seguinte, garantimos que a principal competição feminina de futebol será o único grande torneio de futebol do verão, fornecendo os holofotes que merece”, declarou o presidente da Uefa, Aleksandar Ceferin.

A Uefa também informou que a decisão de reagendar a disputa da Euro feminina ocorreu em após o dia 17 de março, quando a entidade adiou a Eurocopa masculina para 2021. “A principal questão que nos unia à federação inglesa era: o que é melhor para o futebol feminino? Com os Jogos Olímpicos sendo confirmados para o verão de 2021, acreditamos firmemente que a mudança para 2022 é do melhor interesse do torneio, jogadores, fãs, parceiros do futebol feminino e de todos os envolvidos em todas as áreas e em todos os níveis do jogo”, afirmou Kessler.

Em 2017, na última edição da competição, a Holanda foi campeã em cima da Dinamarca. (ANSA)