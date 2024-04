Uefa abre investigação contra o Barcelona após prisão de dois torcedores em jogo com o PSG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/04/2024 - 18:25 Para compartilhar:

A Uefa abriu um processo disciplinar contra o Barcelona após o episódio em que dois torcedores do time espanhol foram presos na área reservada ao clube catalão por atos racistas e saudações nazistas em partida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões, na última quarta-feira.

De acordo com informações do jornal L’Équipe, o Paris Saint-Germain apresentou denúncias sobre o caso: entre as principais estão a aprovação de crimes de guerra e ainda uma outra por insulto público de natureza racista.

Em nota, o clube francês destacou ser firmemente contra a todas as formas de discriminação e salientou que esse tipo de conduta não tem mais lugar nem nos estádios de futebol e muito menos na sociedade.

As reclamações ganharam força após as associações “SOS Racismo” e “Sportitude” também manifestarem seu repúdio ao comportamento dos torcedores.

Caso esse processo disciplinar resulte em alguma punição, o Barcelona poderá ficar proibido de contar com o apoio de seus torcedores nas partidas fora de casa nas semifinais da Liga dos Campeões. Após vencer o PSG no jogo de ida por 3 a 2, a equipe azul e grená depende de um empate, jogando em casa, para seguir no torneio europeu.