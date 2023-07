UE: teste de estresse mostra bancos resilientes mesmo em cenário econômico severo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 14:00 Compartilhe

O teste de estresse conduzido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) mostrou que os principais bancos da União Europeia (UE), no geral, estão bem posicionados para apoiar a economia mesmo em um cenário hipotético considerado “severo”, em que amargariam até 496 bilhões de euros em perdas. Os resultados do exercício foram divulgados nesta sexta-feira, 28.

Três instituições financeiras, no entanto, registraram níveis de capital abaixo das exigências mínimas no contexto pressuposto, mas os nomes delas não foram informados. O teste cobriu 70 bancos em 16 países da UE e da zona do euro, que controlam até 75% dos ativos sob posse do sistema bancário da região.

“A atual incerteza no ambiente macroeconômico mostra a importância de se manter vigilante e a necessidade de que supervisores e bancos estejam preparados para qualquer potencial piora da situação da situação econômica”, ressalta a EBA.

