UE terá reserva para agricultores por acordo com Mercosul

BRUXELAS, 21 JAN (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia confirmou nesta terça-feira (21) que vai criar uma reserva de pelo menos 1 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões) para compensar agricultores por eventuais impactos negativos da concorrência com produtos sul-americanos.

As negociações foram concluídas no início de dezembro, e o texto está agora na fase de análise jurídica, que precede a tradução oficial e a assinatura pelos países, processo que pode levar um ano.

Segundo Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia, o Executivo da UE vai “instituir uma reserva de pelo menos 1 bilhão de euros, uma espécie de apólice de seguro para agricultores e áreas rurais, no improvável caso” de o setor “sofrer impactos negativos” por causa do acordo com o Mercosul.

O fundo será incluído na proposta do próximo quadro financeiro da UE para o período entre 2028 e 2034. “Acreditamos que a reserva não será necessária graças às proteções que inserimos no acordo”, acrescentou Gill.

Para ser ratificado após a assinatura, o tratado precisará do aval do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, órgão que reúne representantes dos governos dos 27 Estados-membros.

Países como França e Polônia, pressionados por agricultores temerosos da concorrência de produtos mais competitivos do Mercosul, prometem tentar barrar o tratado. (ANSA).