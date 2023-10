UE: ‘Solidariedade a Israel não exclui ajuda a Gaza’ ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/10/2023 - 18:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 19 OUT (ANSA) – “Visitei Israel muitas vezes, mas desta vi uma nação chocada profundamente. Das famílias dos reféns ao presidente Herzog, ao premiê Netanyahu, todos os pediram a mesma coisa: solidariedade e palavras claras”, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“É o mínimo que podemos fazer pelo povo de Israel como defensores de um mundo livre, onde ódio, terror e antissemitismo não têm lugar. O povo palestino também sofre por causa do terror do Hamas e não há contradição em se solidarizar com Israel e responder às necessidades humanitárias dos palestinos”, declarou. (ANSA).

