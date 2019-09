UE segue inflexível antes de disputa política no Reino Unido

O negociador da União Europeia Michel Barnier descartou neste domingo qualquer renegociação do acordo de saída do Reino Unido do bloco continental, reforçando a hipótese de um Brexit difícil em 31 de outubro, antes de uma intensa disputa no cenário político britânico.

Está descartada a renegociação em seu estado atual da salvaguarda irlandesa (ou “backstop”), que o primeiro-ministro Boris Johnson deseja retirar do acordo de saída estabelecido pela antecessora Theresa May e a União Europeia. Barnier explicou numa coluna publicada no jornal Sunday Telegraph.

Esta disposição prevê que, na falta de uma solução melhor, no final de um período de transição, todo o Reino Unido permaneça em um “território aduaneiro único” com a UE.

Uma disposição inaceitável para Boris Johnson, pois isso impediria ao Reino Unido de seguir uma política comercial independente e permaneceria sujeito às regras do bloco.

“O ‘backstop’ representa a flexibilidade máxima que a UE pode oferecer a um Estado não-membro”, segundo o negociador da entidade. Este dispositivo é necessário, destaca, para preservar la integridade do mercado único europeu e manter aberta a fronteira entre a Irlanda do Norte, britânica, e a República da Irlanda (membro da UE), após o Brexit.

“Não estou otimista quanto à possibilidade de evitar o cenário de ‘não acordo'”, acrescenta. Segundo Barnier, apenas alternativas à salvaguarda irlandesa podem ser discutidas após a ratificação do acordo de saída, paralelamente às negociações sobre o futuro relacionamento entre Bruxelas e Londres.