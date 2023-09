‘UE segue ambiciosa rumo ao Green Deal’, diz von der Leyen

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2023 - 14:01 Compartilhe

ESTRASBURGO, 13 SET (ANSA) – A presidente do Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, discursou nesta quarta-feira (13) no Estado da União no Europarlamento, em Estrasburgo, com ênfase nos esforços do colegiado em questões ambientais.

Sobre o “Green Deal” europeu, pacote de normas ambientais apresentado pela Comissão Europeia, a mandatária afirmou que o grupo segue “ambicioso”: “Mantemos nossa estratégia de crescimento. Nos esforçaremos sempre por uma transição justa e igualitária” “A nossa União hoje reflete a visão dos que sonhavam um futuro melhor depois da Segunda Guerra Mundial. Quando falo com a nova geração de jovens, vejo a mesma visão de um futuro melhor, o desejo ardente de construir algo melhor”, disse.

“Entrando na próxima fase do Green Deal europeu, uma coisa não mudará nunca: continuaremos apoiando a indústria europeia durante essa transição”, garantiu a mandatária.

Para von der Leyen, o projeto é “a resposta ao chamado da história”: “Este verão, o mais quente já registrado na Europa, nos lembrou claramente. Essa é a realidade de um planeta em ebulição”.

O tema da migração também foi destaque na fala: “Nosso trabalho se baseia na convicção de que a unidade está ao nosso alcance, assegurando segurança e humanidade. Demonstremos que a Europa pode gerir a migração de maneira eficaz e compassiva”.

“Tenho orgulho de anunciar que a Comissão irá propor a extensão da nossa proteção temporária aos ucranianos na UE.

Nosso apoio à Ucrânia continuará”, acrescentou.

O discurso também abordou a questão da inovação tecnológica: “Vamos guiar de maneira responsável. Devemos tirar vantagem da situação. Hoje posso anunciar uma nova iniciativa para abrir os nossos computadores às startups de Inteligência Artificial para treinarem seus modelos”.

Ursula von der Leyen também disse que “Bulgária e Romênia fazem parte da nossa área Schengen, então deixaremos que entrem finalmente” e que “a adesão à UE é baseada no mérito, com trabalho duro e liderança”. (ANSA).

