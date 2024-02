UE sanciona procuradora-geral da Guatemala e outros funcionários

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/02/2024 - 19:39 Para compartilhar:

A União Europeia incluiu nesta sexta-feira (2) a procuradora-geral da Guatemala, Consuelo Porras, e outros quatro funcionários judiciais na lista de sancionados por “minarem a democracia e o Estado de Direito” naquele país.

Além de Consuelo, foram sancionados três funcionários do Ministério Público: o secretário-geral da instituição, Ángel Pineda; o investigador Rafael Curruchiche e a promotora Leonor Morales. O juiz Fredy Orellana também foi incluído na lista de sancionados.

Essas cinco pessoas “são responsáveis por minar a democracia, o Estado de Direito e a transferência pacífica do poder na Guatemala”, afirmou o Conselho Europeu.

Os cinco estão proibidos de entrar no espaço da UE. Além disso, eventuais ativos que possuam em território europeu serão congelados. Cidadãos e as empresas da UE estão proibidos de fornecer fundos a essas cinco pessoas.

O Ministério Público da Guatemala classificou as sanções como “acusações espúrias, maliciosas e antidemocráticas”, que “atentam contra o Estado de Direito e a independência” do ente judicial. “Esses ataques sistemáticos buscam intimidar e coagir funcionários do Ministério Público, com o interesse claro de obstruir a justiça e interromper investigações para beneficiar determinados atores.”

Consuelo Porras promoveu uma ação intensa para impedir a posse do presidente Bernardo Arévalo, em manobras consideradas por ele uma tentativa de golpe de Estado. A comunidade internacional apoiou Arévalo, que conseguiu assumir o cargo.

Há uma semana, o novo presidente pediu publicamente que Consuelo renuncie ao cargo. Nesta sexta-feira, ele recusou um convite para se reunir com ela na semana que vem.

O pedido de renúncia foi rejeitado pela funcionária, cujo mandato termina em 2026. Arévalo não tem poderes para destituí-la do cargo.

“Consta que o presidente Arévalo, por meio de um ofício, delegou o ministro do Interior, Francisco Jiménez, para participar da reunião convocada pela promotora”, na próxima quarta-feira, informou a Presidência.

O convite para “uma reunião de trabalho” foi feito por Consuelo na última segunda-feira, horas depois de ela ter abandonado uma reunião com Arévalo e seu gabinete alegando impedimentos legais.

