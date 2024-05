UE sanciona Guarda Revolucionária iraniana por entregas de drones e mísseis

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/05/2024 - 11:38 Para compartilhar:

A UE adotou, nesta sexta-feira (31), sanções contra o ministro da Defesa do Irã e o corpo naval da Guarda Revolucionária, entre outros indivíduos e entidades, pelas entregas de drones e mísseis, especialmente à Rússia.

As sanções foram aplicadas pelas entregas de drones à Moscou, que os usa na guerra contra a Ucrânia, e a “grupos armados que põem em perigo a paz e a segurança”, como os rebeldes huthis do Iêmen e o Hezbollah do Líbano, segundo o comunicado.

Além do ministro da Defesa, Mohamad Reza Ashtiani, foi sancionado Gholam Ali Rashid, comandante do Quartel-General Central de Khatam al Anbia, pertencente ao Corpo da Guarda Revolucionária.

Da mesma forma, o general de brigada Ismail Qaani, comandante das Forças Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária, foi incluído na lista sancionada.

O Conselho da UE incluiu a empresa Kavan Electronics Behard LLC, que vende componentes de drones, na lista de sanções.

Todas estas pessoas serão proibidas de ter acesso ao espaço europeu e quaisquer bens que possam ter nas jurisdições da UE serão congelados.

As entidades também ficarão proibidas de fazer negócios com cidadãos europeus.

ahg/avl/aa/yr