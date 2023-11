UE revisa para baixo PIB da Itália em 2023, mas subindo em 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 15 NOV (ANSA) – Em suas previsões econômicas de outono, o poder Executivo da União Europeia revisou para baixo o crescimento esperado do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália em 2023 para 0,7%, diante do 0,9% indicado nas previsões anteriores.

Por outro lado, a UE revisou para 0,9% a expectativa para 2024, porcentagem maior do que o 0,8% indicado anteriormente.

Já sobre a inflação em território italiano, o bloco previu que ela deverá permanecer em 6,1% em 2023, diante dos 5,9% previstos em setembro, e em 2,7% em 2024.

A Comissão Europeia estima também que a dívida pública de Roma sairá dos 141,7% do PIB visto em 2022 para ir até 139,8% em 2023 e 140,6% em 2024. O déficit público, por sua vez, deverá atingir 5,3% neste ano, após chegar a 8%.

De acordo com as novas estimativas, a inflação na zona do euro deverá cair de 5,6% em 2023 para 3,2% em 2024 e 2,2% em 2025.

As expectativa de crescimento do PIB estão limitadas a 0,2% para este ano, tanto na área do euro como na União Europeia.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias