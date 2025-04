UE renova proposta aos EUA para zerar tarifas a bens industriais

BRUXELAS, 15 ABR (ANSA) – A União Europeia renovou a proposta aos Estados Unidos para zerar as tarifas recíprocas sobre todos os bens industriais, inclusive automóveis, durante a missão do comissário de Comércio do bloco, Maros Sefcovic, em Washington.

Os dois aliados abriram negociações para tentar evitar o tarifaço de 20% anunciado pelo presidente Donald Trump no início de abril, mas suspenso por 90 dias, assim como as represálias de Bruxelas.

“Foram colocados na mesa nossa oferta de trabalhar para obter tarifas recíprocas zero por zero para todos os bens industriais, incluindo automóveis, o tema do excesso de capacidade global nos setores de aço e alumínio e a resiliência de nossas cadeias de abastecimento em semicondutores e produtos farmacêuticos”, disse um porta-voz da Comissão Europeia, ao comentar a visita de Sefcovic, que se reuniu com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

A proposta de zerar as alíquotas para bens industriais já havia sido apresentada por Bruxelas anteriormente, mas foi ignorada pelo governo Trump, que acusa a UE de agir para prejudicar os Estados Unidos de propósito.

“Como foi dito desde o primeiro dia, preferimos as negociações às tarifas, que prejudicam nossas economias e consumidores”, declarou o porta-voz, acrescentando que o bloco adota uma abordagem “construtiva” nas tratativas.

“A UE está fazendo a parte dela, agora é necessário que os Estados Unidos definam a posição deles”, salientou. (ANSA).