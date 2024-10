UE renova apelo por trégua entre Israel e Hezbollah

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 1 OUT (ANSA) – A União Europeia renovou o apelo por um “cessar-fogo imediato” entre Israel e Hezbollah, em meio ao início das incursões terrestres do Exército israelense no sul do Líbano.

Em nota, o alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell, pediu que os dois lados “se comprometam em implantar plenamente e simetricamente a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU”, que estabeleceu um cessar-fogo em 2006, “de modo a garantir o retorno em segurança das populações deslocadas”.

Bruxelas havia tentado publicar uma declaração em nome dos 27 Estados-membros, mas a iniciativa foi barrada pelo veto de um Estado-membro, segundo informações de bastidores. (ANSA).