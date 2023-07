UE: regulador aprova aquisição da VMware pela Broadcom por US$ 69 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 18:57 Compartilhe

A aquisição planejada da empresa de software em nuvem VMware pela Broadcom por US$ 69 bilhões recebeu sinal verde da Comissão Europeia – braço executivo da União Europeia (UE).

A Comissão divulgou a aprovação da transação nesta quarta-feira, 12, após conclusão de investigação. O órgão informou em nota, no entanto, que a aprovação é condicionada ao seguimento dos termos que a Broadcom propôs.

A investigação apontou que aquisição poderia prejudicar a competidora Marvell, única rival da Broadcom no mercado de um hardware adaptador de host chamado FC HBA. Mas a diligência também concluiu que as sugestões oferecidas pela Broadcom para mitigar a questão seriam eficientes.

A Broadcom se prontificou, por exemplo, a garantir que os softwares da VMware continuem operáveis com hardware de rivais e a assegurar acesso ao código-fonte de todos os drivers de FC HBAs da Broadcom.

“Tendo em conta as reações positivas dos participantes no mercado, a Comissão concluiu que a aquisição proposta, tal como alterada pelos compromissos da Broadcom, deixaria de suscitar problemas e manteria a concorrência no mercado de FC HBA”, disse em nota o órgão europeu.

