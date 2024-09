UE recorre à OMC contra investigação da China sobre subsídios

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/09/2024 - 12:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 23 SET (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia recorreu à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a investigação aberta pela China sobre subsídios do bloco e de seus Estados-membros a produtos lácteos.

Em nota, a Comissão Europeia disse que iniciou uma solicitação de consulta na OMC, primeiro passo para resolver controvérsias comerciais. Se o procedimento não levar a soluções satisfatórias, a UE pode pedir a constituição de um painel para decidir sobre o caso.

O Ministério do Comércio da China lamentou o recurso da UE e garantiu que vai lidar com a questão “em conformidade com as regras da OMC”.

A investigação de Pequim sobre os subsídios europeus a produtos do setor lácteo exportados para o gigante asiático é uma reação às sobretaxas alfandegárias de até 36,3% impostas por Bruxelas contra montadoras chinesas de carros elétricos.

As tarifas miram marcas como Saic, Geely e BYD e ainda são provisórias, mas podem se tornar definitivas em novembro.

(ANSA).